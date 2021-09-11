DHMİ'den Balıkesir Merkez Havalimanı elektrik ihalesine ilişkin açıklama Açıklaması

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Balıkesir Merkez Havalimanı elektrik giderlerinin mümkün olduğunca piyasa fiyatının altına alınabilmesi için ihtiyacın ihale yoluyla temin edilmesinin önem arz ettiğini bildirdi.

DHMİ'den Balıkesir Merkez Havalimanı için gerçekleştirilecek enerji ihalesi hakkında bazı gazete ve haber sitelerinde bir milletvekilinin iddialarına atfen yayımlanan haberler le ilgili yapılan açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının kamu idarelerinin elektrik ve doğal gaz alımları hakkında yayımladığı genelgelerde, "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan idarelerce, elektronik haber leşme hizmetleri ile serbest tüketici olmaları halinde elektrik ve doğal gaz ihtiyaçlarının ihale yolu ile temin edilmesi esastır." ifadesinin yer aldığı anımsatıldı.

Genel Müdürlüğün hizmet binası ve bağlı havalimanları ve istasyonlarının 2022 yılı içinde kullanacağı elektrik enerjisi için bu kapsamda yer alan tüm kamu idareleri gibi ihale yapıldığına işaret edilen açıklamada, bu doğrultuda Yönetim Kurulunca havalimanı başmüdürlük/müdürlüklerinin ihale işlemlerini yapmak için yetkilendirildiği, Balıkesir Merkez Havalimanı'nın da 2022 yılı elektrik enerjisi alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüyle ihaleye çıktığı belirtildi.

İlanı, Kurumun internet sayfasında da yayımlanan ihalenin, 30 Eylül'de gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balıkesir Merkez Havalimanı halihazırda açık ve işletilmektedir. Havalimanına düzenlenen seferler, seferlerin çeşitliliği, sefer sayıları, fiyat uygulamaları ve zamanları bölgenin yolcu potansiyeline bağlı olarak hava yolu kuruluşlarının filo büyüklükleri ve ticari tercihleri doğrultusunda hava yolu şirketleri tarafından belirlenmektedir. Balıkesir Merkez Havalimanı'nda ticari, hava ambulans, özel jet, jandarma trafik denetleme hava araçları ve yangınla mücadele uçuşları yapılmakta olup, havalimanının işletmeye elverişli halde tutulması, kamu hizmetinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi ve işletmenin idamesi için gerekli asgari düzeyde elektrik enerjisi zorunlu olarak kullanılmaktadır. Enerji temini için ihaleye çıkılmaması halinde piyasa fiyatı ile yetkili dağıtım şirketinden mecburen elektrik alımı her halükarda devam edecek. Cari harcama kalemlerinden olan elektrik giderlerinin mümkün olduğunca piyasa fiyatının altına alınabilmesi için ihtiyacın ihale yoluyla temin edilmesi önem arz etmektedir."