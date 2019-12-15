DHMİ Bölge Koordinasyon Toplantısı'nı Diyarbakır'da yaptı
Haberler » Güncel » DHMİ Bölge Koordinasyon Toplantısı'nı Diyarbakır'da yaptı - Haber

DHMİ Bölge Koordinasyon Toplantısı'nı Diyarbakır'da yaptı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Bölge Koordinasyon Toplantısı'nı Diyarbakır'da gerçekleştirdi.

15.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:38
DHMİ Bölge Koordinasyon Toplantısı'nı Diyarbakır'da yaptı

(DHMİ) Bölge Koordinasyon Toplantısı'nı 'da gerçekleştirdi.

DHMİ faaliyetlerinin etkin, verimli, sürdürülebilir olması, uygulamalarda koordinasyon sağlanabilmesi amacıyla planladığı DHMİ Bölge Koordinasyon Toplantısı'nın ilkini Müdürlüğü'nde yaptı.

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin başkanlığında yapılan Adıyaman, Batman, Bingöl, Elazığ, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Diyarbakır havalimanları müdürlerinin de katıldığı toplantıda havalimanlarındaki çalışmalar ele alındı, uygulamaya geçirilecek yeni projeler incelendi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler