DHMİ, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı ile anlaşma imzaladı Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı ve Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi gibi AB kuruluşlarınca güvenli olduğunun ilan edilmesi amacıyla Havacılık Endüstrisi Anlaşması'na katıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı ve Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi gibi AB kuruluşlarınca güvenli olduğunun ilan edilmesi amacıyla Havacılık Endüstrisi Anlaşması'na katıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi AB kuruluşlarınca güvenli olduğunun ilan edilmesi amacıyla Havacılık Endüstrisi Anlaşması'na katıldı. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hüseyin Keskin'in açıklaması şöyle:

"Covid-19 ile mücadeleyi üst seviyede yürüten tüm havalimanlarımızın, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi AB kuruluşlarınca güvenli olduğunun ilan edilmesi amacıyla Havacılık Endüstrisi Anlaşması'na katıldık.

DHMİ havalimanlarımızdaki "Havaalanı Salgın Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi" ve #Covid19FreeAirports projesi kapsamında alınan üst düzey önlemlerden edindiğimiz tecrübeler Avrupa'nın havacılık otoritelerine rehber olacak.

Bu kapsamda salgın süresince havalimanlarında alınan tedbirlerin etkilerini analiz etmek için Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'na (EASA) düzenli veri, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılarak alınan tedbirlerin geliştirilmesi veya gereksiz durumlarda esnetilmesi sağlanabilecek.

Bu tecrübelerin ışığında fiziki şartları sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen, dezenfeksiyon işlemlerinin kararlılıkla devam ettiği havalimanlarımızda misafirlerimiz hava yolunun konforuyla buluşuyor" - İSTANBUL

Kaynak: İHA