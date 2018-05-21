Dhmi 85'inci Yaşını Kutluyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) 85. yıl dönümü dolayısıyla Çarşamba Havaalanında bir program düzenlendi.

Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele(ARFF) binasında yapılan programa Çarşamba Havaalanı Müdürü Hamit Anıl, havaalanı personeli ve pilotlar katıldı. Programda konuşan Hamit Anıl, Samsun-Çarşamba Havalimanının tarihçesi hakkında bilgi verdi. Konuşmanın ardından DHMİ ile ilgili video gösterimi yapıldı. - SAMSUN