DHMİ, 2020 yılı Temmuz ayına ait uçak, yolcu ve yük trafiğini açıkladı
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DHMİ, 2020 yılı Temmuz ayına ait uçak, yolcu ve yük trafiğini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılının Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

DHMİ, 2020 yılı Temmuz ayına ait uçak, yolcu ve yük trafiğini açıkladı
07.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:56

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılının Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay hava yolunu kullanan yolcu sayısı 6 milyon 223 bin olarak gerçekleşti.

Covid-19 salgını nedeniyle havacılık sektöründe tüm dünyada yaşanan durgunluk, ülkemizde yerini hareketliliğe bıraktı. Covid-19 Free Airport projesi kapsamında fiziksel şartlarının sosyal mesafeye göre düzenlendiği, dezenfeksiyon işlemlerinin kesintisiz devam ettiği havalimanlarında 2020 yılı Temmuz ayında; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı; iç hatlarda 61 bin 2, dış hatlarda 19 bin 166 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 92 bin 192 oldu.

Hava yolunu 6 milyonun üzerinde yolcu kullandı

Temmuz ayında, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 4 milyon 608 bin 184, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 614 bin 484 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 6 milyon 224 bin 921 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Temmuz ayında iç hatlarda 50 bin 719 ton, dış hatlarda 145 bin 902 ton olmak üzere toplam 196 bin 621 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'ndan Temmuz ayında 1 milyon 400 bin yolcu hizmet aldı

İstanbul Havalimanı'nda Temmuz ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 7 bin 104, dış hatlarda 6 bin 168 olmak üzere toplamda 13 bin 272 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 805 bin 184, dış hatlarda 594 bin 831 olmak üzere toplamda 1 milyon 400 bin 15 olarak gerçekleşti.

Türkiye havalimanlarını ilk 7 ayda 42 milyon 711 bin yolcu kullandı

İlk yedi aylık (Ocak-Temmuz) gerçekleşmelere göre ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 286 bin 778, dış hatlarda 144 bin 271 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 556 bin 489 uçağa hizmet verildi. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 26 milyon 507 bin 318, dış hat yolcu trafiğinin 16 milyon 167 bin 393 olduğu söz konusu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 42 milyon 711 bin 650 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 236 bin 567 ton, dış hatlarda 997 bin 816 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 234 bin 383 tona ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda ilk yedi aylık sürede ise 109 bin 795 uçak ve 14 milyon 307 bin 961 yolcu trafiği gerçekleşti. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında 2020 yılının ilk yedi aylık döneminde 19 bin 745 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 129 bin 540 uçak trafiği gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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