DHMİ, 2019 yılı Kasım ayı uçak, yolcu ve yük trafiğini açıklandı

06.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:28

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılının Kasım ayı uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye havalimanlarını Kasım ayında 14 milyon 535 bin yolcu kullanırken, yılın 11 aylık döneminde ise İç ve Dış hat ile birlikte direkt transit yolcular da dahil olmak üzere toplam yolcu trafiği 195 milyon 618 bin 392 olarak gerçekleşti.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılının Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2019 yılı Kasım ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 68 bin 149, dış hatlarda ise 45 bin 941 oldu. Hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 152 bin 325'e ulaştı.



Kasım ayında 14 milyon yolcu uçtu



Kasım ayında, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7 milyon 957 bin 237, dış hat yolcu trafiği 6 milyon 566 bin 620 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 14 milyon 535 bin 560 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; kasım ayı itibarıyla iç hatlarda 64 bin 269 ton, dış hatlarda 243 bin 172 ton olmak üzere toplam 307 bin 441 tona ulaştı. 11 aylık (Ocak-Kasım) gerçekleşmelere göre ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 777 bin 408, dış hatlarda 669 bin 761 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam bir milyon 885 bin 567 uçağa hizmet verildi.



11 aylık dönemde yaklaşık 196 milyon yolcu trafiği gerçekleşti



Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 92 milyon 842 bin 325, dış hat yolcu trafiğinin 102 milyon 528 bin 86 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 195 milyon 618 bin 392 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 763 bin 408 ton, dış hatlarda 2 milyon 395 bin 847 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 159 bin 255 tona ulaştı.



Kasım ayında İstanbul Havalimanı'nı 5 milyon 505 bin yolcu kullandı



İstanbul Havalimanı'nda ise Kasım ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 709, dış hatlarda 26 bin 72 olmak üzere toplamda 34 bin 781 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda bir milyon 359 bin 920, dış hatlarda 4 milyon 145 bin 158 olmak üzere toplamda 5 milyon 505 bin 78 olarak gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'nda on bir aylık (Ocak-Kasım) sürede ise 295 bin 163 uçak ve 47 milyon 297 bin 757 yolcu trafiği gerçekleşti. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında 2019 yılının on bir aylık döneminde 135 bin 637 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 430 bin 800 uçak trafiği gerçekleşti; 63 milyon 370 bin 291 yolcuya hizmet verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA