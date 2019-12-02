DHKP-C şüphelisi tutuklandı
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DHKP-C şüphelisi tutuklandı

Denizli'de yargılandığı DHKP-C terör örgütü davasında hakkında yakalama kararı bulunan ve düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli tutuklandı.

02.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:03
DHKP-C şüphelisi tutuklandı

'de yargılandığı DHKP-C terör örgütü davasında hakkında yakalama kararı bulunan ve düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında yargılandığı DHKP-C terör örgütü davasında yakalama kararı bulunan 1 şahıs gözaltına alınmıştı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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