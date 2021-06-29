DHKP/C ŞÜPHELİSİ HAVALİMANINDA YAKALANDI
TERÖR örgütü DHKP-C üyesi olduğu gerekçesiyle aranan S.Ö., Doha'dan Türkiye'ye gelişi sırasında İstanbul Havalimanı'nda yakaladı.
TERÖR örgütü DHKP-C üyesi olduğu gerekçesiyle aranan S.Ö., Doha'dan Türkiye'ye gelişi sırasında İstanbul Havalimanı'nda yakaladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapmasında DHKP-C terör örgütün üyesi olmaktan aranan S.Ö., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Göz altına alınan S.Ö. daha sonra adliyeye sevk edildi. S.Ö. savcılık ifadesinin ardındar serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı