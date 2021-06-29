DHKP/C ŞÜPHELİSİ HAVALİMANINDA YAKALANDI
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DHKP/C ŞÜPHELİSİ HAVALİMANINDA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TERÖR örgütü DHKP-C üyesi olduğu gerekçesiyle aranan S.Ö., Doha'dan Türkiye'ye gelişi sırasında İstanbul Havalimanı'nda yakaladı.

TERÖR örgütü DHKP-C üyesi olduğu gerekçesiyle aranan S.Ö., Doha'dan Türkiye'ye gelişi sırasında İstanbul Havalimanı'nda yakaladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapmasında DHKP-C terör örgütün üyesi olmaktan aranan S.Ö., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Göz altına alınan S.Ö. daha sonra adliyeye sevk edildi. S.Ö. savcılık ifadesinin ardındar serbest bırakıldı.

DHKP/C ŞÜPHELİSİ HAVALİMANINDA YAKALANDI
DHKP/C ŞÜPHELİSİ HAVALİMANINDA YAKALANDI
DHKP/C ŞÜPHELİSİ HAVALİMANINDA YAKALANDI
DHKP/C ŞÜPHELİSİ HAVALİMANINDA YAKALANDI
DHKP/C ŞÜPHELİSİ HAVALİMANINDA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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