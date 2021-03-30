DHKP/C operasyonu kamerada
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DHKP/C operasyonu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
DHKP/C operasyonu kamerada

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu ve sözde memur yapılanması sorumlusuna yönelik düzenlenen operasyon, polis kamerasına yansıdı.

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Terör örgütü DHKP/C'ye ağır darbe! Sözde Türkiye ve memur sorumluları İstanbul'da yakalandı
Terör örgütü DHKP/C'ye ağır darbe! Sözde Türkiye ve memur sorumluları İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu ve sözde memur yapılanması sorumlusuna yönelik düzenlenen operasyon, polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gece saatlerinde İstanbul İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından DHKP/C'ye yönelik ortak operasyon düzenlenmiş, hücre evlerine yapılan baskınlarda örgütün Türkiye sorumlusu Yasemin K. ve örgüt içinde "kuryesi" olduğu gerekçesiyle daha önce pek çok kez gözaltına alınan, örgüt bünyesindeki Devrimci Memur Hareketi (DMH)-Kamu Emekçileri Cephesi'nin (KEC) Türkiye sorumlusu Yeter Gönül A. yakalanmıştı.

Özel harekat timleri ve terör polisi tarafından hücre evlerine yapılan baskın anına ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin kaldıkları adreslere yapılan baskına matkap ve koç başı ile gerçekleştirildiği görülüyor.

Operasyonda gözaltına alınan her iki örgüt sorumlusu, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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