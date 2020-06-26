DHKP-C OPERASYONU: 2 AVUKAT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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DHKP-C OPERASYONU: 2 AVUKAT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

TERÖR örgütü DHKP-C içerisinde aktif görev aldığı öne sürülen 2 avukat adliyeye sevk edildi.

26.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:02

TERÖR örgütü DHKP-C içerisinde aktif görev aldığı öne sürülen 2 avukat adliyeye sevk edildi.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda Kadıköy'de avukatlar Özgür Y. ve Süleyman G. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

DHKP-C OPERASYONU: 2 AVUKAT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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