DHKP-C OPERASYONU: 2 AVUKAT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ TERÖR örgütü DHKP-C içerisinde aktif görev aldığı öne sürülen 2 avukat adliyeye sevk edildi.

TERÖR örgütü DHKP-C içerisinde aktif görev aldığı öne sürülen 2 avukat adliyeye sevk edildi.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda Kadıköy'de avukatlar Özgür Y. ve Süleyman G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA