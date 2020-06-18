DHKP/C'nin 'para kasası' İzmir'de yakalandı
İZMİR'de DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan ve örgütün 'para kasası' olan M.S.D. yakalandı.
18.06.2020 09:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:41
İZMİR'de DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan ve örgütün 'para kasası' olan M.S.D. yakalandı.
İzmir Terörle Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve aynı zamanda örgütün 'para kasası' olan M.S.D.'yi Bornova ilçesinde saklandığı hücre evinde kıskıvrak yakaladı.
Kaynak: DHA