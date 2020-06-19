DHKP/C'nin para kasası adliyede
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DHKP/C'nin para kasası adliyede

- DHKP/C'nin para kasası adliyede Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen M.S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edildi.

19.06.2020 10:14 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:18

- DHKP/C'nin para kasası adliyede

İZMİR - Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen M.S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edildi.

Tüm dünyada yaklaşık 7 yıldır kırmızı bültenle aranan ve DHKP/C'nin para kasası olduğu öne sürülen M.S.D., İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bornova ilçesindeki hücre evinde yakalanmıştı.

Emniyete götürülen zanlının buradaki işlemleri tamamlandı. Sorgusu tamamlanan zanlı M.S.D, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çankaya Hizmet Binasındaki nezarethaneden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılarak İzmir Adliyesine sevk edildi.

DHKP/C'nin para kasası adliyede

Kaynak: İHA

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