DHKP-C'nin kasası, CHP'li eski başkan yardımcısı adliyede (2)
TUTUKLANDIInterpol tarafından DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranırken İzmir'in Bornova ilçesinde, hücre evinde yakalanan Mehmet Sıddık Doğru, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
19.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:31
TUTUKLANDI
Interpol tarafından DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranırken İzmir'in Bornova ilçesinde, hücre evinde yakalanan Mehmet Sıddık Doğru, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Davut CAN- Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,
Kaynak: DHA