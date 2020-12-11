DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı
11.12.2020 01:50 | Son Güncelleme: 11.12.2020 01:54
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ünsal, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı