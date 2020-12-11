DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı
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DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı

11.12.2020 01:50 | Son Güncelleme: 11.12.2020 01:54
DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ünsal, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 01:54:25. #1.14#
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