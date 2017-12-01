DHBT sınavı ne zaman gerçekleşecek sorusu on binlerce kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu alandan sınava giriş yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin sınav takvimi aracılığıyla bu bilgileri edinmek istiyor. İşte, adayların hazırlıklarını sürdrürdüğü DHBT sınavı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı

DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarının geçtiğimiz yıllara göre biraz daha geç gerçekleşecek olması nedeniyle DHBT sınavı 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın başvurusu 09 Ekim 2018'de başlayıp 17 Ekim 2018'de sona erecek. Sınavın sonuçları ise 04 Ocak 2019 tarihinde erişime açılacak.

DHBT SINAVINDA GEÇTİĞİMİZ YIL NELER SORULMUŞTU?

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulandı. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluştu ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak oldu. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) İslam İnanç Esasları

b) İslam İbadet Esasları

c) Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)

d) Siyer

e) İslam Ahlakı

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterdi. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını

içeren sorulardan oluştu. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) Tefsir

b) Fıkıh

c) Hadis

d) Akaid & Kelam

e) İslam Tarihi

f) Dinler ve Mezhepler Tarihi

g) Dini Hitabet