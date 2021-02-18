DHBT sınavı ne zaman? Ertelenen sınavlar 2021 ÖSYM takvimi: KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ne zaman?
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DHBT sınavı ne zaman? Ertelenen sınavlar 2021 ÖSYM takvimi: KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ne zaman?

18.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:20
DHBT sınavı ne zaman? Ertelenen sınavlar 2021 ÖSYM takvimi: KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ne zaman?

2020 yılında yapılması gereken Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı hakkında Ertelenen DHBT sınavı ne zaman? 2021 ÖSYM takvimi: KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ne zaman? sorularının yanıtları aranıyor. KPSS'nin 2020 DHBT sınavına girecek olan vatandaşlar, ÖSYM'nin gerçekleştireceği sınav tarihi nedir?

Yeni yılın Ocak ayının başlaması ile birlikte, geçtiğimiz dönemin ertelenen DHBT sınavı da gündeme geldi. 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için alınan erteleme kararının ardından, yeni sınav tarihi araştırılıyor. Ertelenen 2020 DHBT sınavının ne zaman yapılacağı yeni yılla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev almak isteyen binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. KPSS'nin 2020 DHBT sınavına girecek olan vatandaşlar, ÖSYM'nin gerçekleştireceği bu sınavın tarihini merak ediyor. Peki, ertelenen DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

ERTELENEN DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı.

ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.

DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ NEDİR?

DHBT'ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir

DHBT'ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT'ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve KPSS'de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur.

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