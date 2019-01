Dha Yut Bülteni -10

DHA YUT BÜLTENİ -10

Mardin'de 191 kilo patlayıcı ele geçirildi

Suriye sınırındaki Mardin'in Şenyurt mahallesinde metropol kentlerde terör saldırılarında kullanılacağı öğrenilen 191 kilo patlayıcı ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Heyelan yolu kapattı, acil hasta helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, rahatsızlanan Abuzer Başıbüyük (76), heyelan nedeniyle yol kapanınca, ambulans helikopterle alınıp, hastaneye ulaştırıldı.

Sincik'in Karaköse Köyünde yaşayan ve rahatsızlanan KOAH hastası Abuzer Başıbüyük'ün hastaneye götürülmesi için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istendi. Harekete geçen sağlık görevlileri, heyelan nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyince ambulans helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine havalanarak köye ulaşan ekipler, Başıbüyük'ü ambulans helikopter ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırarak tedavisine başlanılmasını sağladı.

Kar, Hakkari'de tribün çatısının çökmesine neden oldu

Hakkari'deki olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı, stadyumun tribünün çatısının çökmesine neden oldu.

Hakkari ve çevresinde etkili olan ve kalınlığı 1 metreyi bulan kar, ulaşımın ve eğitimin aksamalara neden olurken, Merzan Mahallesi'nde bulunan 500 seyirci kapasiteli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait futbol sahasının da tribün çatısının çökmesine neden oldu. Çatının, kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulan karın ağırlığı nedeniyle sabah saatlerinde çöktüğü, çalışmalara başlandığı belirtildi.

Otomobil ile TIR, buzlanan yolda şarampole devrildi; polis memuru ağır yaralandı

Aksaray'da, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkan otomobil ile TIR, çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü polis memuru Hüseyin Deniz (26), ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Polis memuru Hüseyin Deniz, iddiaya göre, yönetimindeki 01 FAR 18 plakalı otomobille Süleyman Pektaş'ın (48) kullandığı 68 HZ 598 plakalı TIR'ı sollamak istedi. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda Deniz'in kontrolünden çıkan otomobil, önce TIR'a ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bu sırada Pektaş'ın da kontrolünden çıkan TIR ile otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Deniz, otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Deniz, sıkıştığı yerden itfaiye ekibinde yaralı çıkarıldı. Polis memuru Deniz, sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hüseyin Deniz'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sis ve buzlanma kazaları nedeniyle 4 saat mahsur kaldılar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden ziyaretçiler, dönüş yolunda sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalar dolayısıyla, yolda yaklaşık 4 saat mahsur kaldı.

Çevre il ve ilçelerden dün Siverek'e 45 kilometre uzaklıkta bulunan 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler, akşam saatlerinde dönüşe geçti. Ancak, buzlanma ve sis nedeniyle kontrolden çıkan bazı araçlar birbirine çarptı ve yol ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, yolun yeniden trafiğe açılması için ekipler çalışma yaptı. Yaklaşık 4 saat süren zorlu çalışmanın ardından yol açıldı ve araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişi, evlerine dönebildi.

Otomobil kurtarılırken halat kopunca uçuruma yuvarlandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazadaki hurdaya dönen otomobil, düştüğü yerden kurtarılırken halatın kopması sonucu yeniden uçuruma düştü.

Kaza, Hendek Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Köy yolunda seyir halinde olan Tayfun Ç. idaresindeki 34 LL 8773 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yoldan çıkıp uçuruma yuvarlandı. Rampaya düşerek taklalar atan araçtaki sürücü Tayfun Ç. ve İsmail F. yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracı kurtarmak için gelen çekici ekibi, otomobile halat bağladı. Yaklaşık 100 metre mesafeden halatla çekilen otomobil, yol kenarına kadar getirildi. Paramparça olan araç, yola çıkarıldığı sırada halat kopunca yeniden uçuruma düştü. Ormanlık alanda sürüklenerek taklalar atan araç kazada düştüğü yerde ters bir vaziyette kaldı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurtarma çalışmasını izleyen vatandaşlar aracın yeniden yuvarlandığını görünce şaşkına döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okul yolunda otobüsün çarptığı liseli Nehir öldü

Gaziantep'te, okula gitmek için evden çıkan lise öğrencisi Nehir Can Gedik (15), yolun karşısına geçmek isterken, halk otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Alleben Mahallesi'nde meydana geldi. Bayraktar Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Nehir Can Gedik, okula gitmek üzere evden çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Gedik'e, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 H 0260 plakalı halk otobüsü çarptı. Kazada liseli kız, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, liseli Nehir'i ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Nehir Can Gedik, acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Liseli kızın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Anne- babasının ayrı olduğu öğrenilen Nehir Can Gedik'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşini bıçakla yaraladı, 'Şikayetçi olabilirsin ama sonunu düşün' diye tehdit etti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Yusuf Y. (55) boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi eşi Fatma Y.'yi (48) bıçakla elinden yaraladı. Fatma Y.'nin ambulansta ilk tedavisi yapılırken, gözaltına alınırken bir andan aracın kapısını açan Yusuf Y., "Şikayetçi olabilirsin ama sonunu sen düşün" dedi.

Olay, dün gece Osmaniye Mahallesi Eski Pazar Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Y., kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi Yusuf Y.'den boşanmak için dava açtı. Daha sonra tekrar mahkemeye başvuran Fatma Y., bu süreçte kendisini rahatsız etmeye devam eden eşi Yusuf Y. hakkında evden uzaklaştırma kararı da aldırdı.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yusuf Y., dün gece boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelerek, konuşmak istedi. Alkollü olduğu iddia edilen Yusuf Y ile eşi Fatma Y. arasında kısa süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Yusuf Y., mutfaktan bıçak alarak eşinin üzerine yürüdü. Yusuf Y., 3 çocuğunun gözü önünde Fatma Y.'ye bıçaklı saldırıda bulundu. Fatma Y., kendisini korumak için bıçağı eliyle tuttu. Eli kesilen Fatma Y., çığlıklar atarak yere yığıldı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Fatma Y.'nin ilk müdahalesini ambulansın içerisinde yaptı. Gözaltına alınan Yusuf Y., bir anlık hamle ile eşinin tedavisinin sürdüğü ambulansın kapısını açarak, "İstersen şikayetçi olabilirsin ama sonunu sen düşün" diye bağırdı. Yusuf Y., polis tarafından hemen alınıp, Emniyet'e götürüldü.

Fatma Y., ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Eşinden şikayetçi olan Fatma Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Bursa'da polis baskınını fark edince uyuşturucuyu sobada yakmaya çalıştılar

Bursa'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, polisin baskın yaptığını fark edince uyuşturucu maddeleri yanan sobanın içerisine attıkları sırada gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, Bursa'da 3 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Sabah saatlerinde adreslere eş zamanlı olarak baskın düzenleyen ekipler, 14 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler, polis ekipleri kapıyı kırdığı sırada baskını fark ederek, uyuşturucu maddeleri yanan sobanın içerisine attı. Bu sırada eve giren ekipler, maddeleri sobada tamamaen yanmaktan kurtardı. Evlerde yapılan detaylı aramalarda, 340 gram toz extacy, 37 adet extacy hap, 250 gram esrar, 100 gram bonzai, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 7 bin 900 lira nakit para ele geçirldi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İç çamaşırından kokain çıktı

Adapazarı'nda jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan cipte yapılan aramada, sürücü B.S.'nin iç çamaşırına gizlediği 10 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan tedarik edilen kokainin ilçeye getirilerek pazarlanacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda, 34 LF 0878 plakalı cip ile Adapazarı'na giriş yaptıkları belirlenen şüpheliler, aynı gün İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri tarafından durduruldu. Aracın sürücüsü B.S. ile yanında bulunan U.B. ve A.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmanın yaptığı araç ve üst aramasında, sürücü B.S.'nin iç çamaşırının cebinde yaklaşık 10 gram kokain, pantolon ceplerinde de uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 200 TL bulundu. Uyuşturucu ve paraya el konuldu.

Şüphelilerden U.B. ve A.Ö jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, B.S. ise 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak' suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. B.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Şanlıurfa'da işçi ve öğrenci servisleri çarpıştı: 3 ölü, 13 yaralı (3)

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, işçiler ile öğrencilerin taşındığı servis minibüslerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Suruç Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Aysel Sunar (40), hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastanelerde tedaviye alınan 13 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA