DHA YURTBÜLTENİ-18

İşçi servisi tıra çarptı: 6 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen tırın dorsesine çarpan servis midibüsünün şoförü ile taşıdığı kadın işçilerden 5'i yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Güngör Çalışır Caddesi'nden kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen Burhan Doğan (45) yönetimindeki plakalı 35 HC 5676 tırın dorsesine, bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Sitan Karakaş (37) yönetimindeki 45 J 0822 plakalı servis midibüsü çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle ön tarafı büyük oranda zarar gören servis midibüsünün sıkışan şoförü Karakaş ile taşıdığı kadın işçilerden 5'i yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüs şoförü Karakaş, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı kurtarıldı. Kazada yaralanan 6 kişi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin sıkışan midibüs şoförü Sitan Karakaş'ı kurtama çalışmasından görüntü

-Kaza yapan midibüs ve tırın görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Çekilerek tersaneye götürülen tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti



Çanakkale Boğazı'ndan römorkörler tarafından çekilerek geçen tanker, bakım için İstanbul Tuzla'ya götürüldü.

Suriye'den yola çıkarılan 274 metre uzunluğunda ve 81 bin 295 groston ağırlığındaki İran bayraklı 'Tour-2' isimli tanker, sabah saatlerinde Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Komor Adaları bayraklı 45 metre uzunluğundaki 'İonion Pelagos' isimli römorkör tarafından çekilerek, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları için İstanbul Tuzla'daki tersaneye götürülen tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait, 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-10', 'Nazım Tur' ve 'Zübeyde Ana' isimli römorkörler eşlik etti.

Yedekli tankerin geçişi nedeniyle, Çanakkale Boğazı güvenlik amacıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Römorkörlerin tankeri çekmesinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Şeyma öğretmen ile kız kardeşini öldüren zanlı: Hoşlanıyordum (3)



İKİ KARDEŞ GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'da, platonik aşık olan komşusu Muzaffer Canpolat tarafından tabancayla vurularak öldürülen öğretmen Şeyma Sarı ile kız kardeşi Tuğba Sarı'nın cenazesi, otopsinin ardından Yazır Mezarlığı'na getirildi. İki kardeşin arkadaşları, tabutlara sarılıp ağladı.

Saldırıda kızlarını kaybeden baba Burhanettin Sarı güçlükle ayakta durabildi. İki kardeşin cenazesi kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.

Saldırıda başından yaralanan anne Hacer Sarı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Arkadaşlarının tabutun başında sarılıp, ağlaması

Babadan detay

Cenazeden detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Talip Geylan: Enflasyonun 3 puan üzerinde maaş artışı istiyoruz



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kamu çalışanları için enflasyonun 3 puan üzerinde maaş artışı istediklerini söyledi. Genel Başkan Geylan, "Mülakatın kökten kaldırılmasını talep ediyoruz. Kamunun kanayan yarası olarak gördüğümüz bir konuö dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan Yalova'ya gelerek sendikanın Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yalova'ya gelişinde sendikanın Yalova Temsilcisi Mustafa Deviren tarafından karşılanan Geylan, sendika üyeleri ile de sohbet etti. 1 Ağustos'ta başlayacak olan Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında bilgi veren Geylan, "Türkiye Kamu-Sen'in öncelikli talebi kamu çalışanlarının insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşturulması. Enflasyonun altında ezdirilmemesi. 2019 yılında kamu çalışanlarının alacağı ücret artışı 4+5 yani yüzde 9 olarak belirlenmişti. Merkez Bankası'nın yıl sonu resmi enflasyon beklentisi ise yüzde 16,49'dur. Yani hedef tutturulmuş olsa dahi 2019 yılında kamu çalışanları yüzde 7,43 zararda olacaklar. Geçtiğimiz yıl yüzde 7, 5 maaş zammı aldık. Ama yıl sonu enflasyon oranı ise yüzde 20, 31 olarak gerçekleşti. Yani kamu çalışanları 2018 yılında belki de tarihlerinde ilk kez almış oldukları maaş zammının 2 katından fazla enflasyon farkı almakla karşı karşıya kaldılar. Bu anlamda Türkiye Kamu-Sen'in öncelikli talebi geçmiş döneme dair zararlarımızın telafi edilmesi ve önümüzdeki 2020 ve 2021 yıllarında da kamu çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecek, insanca yaşamasına imkan verecek bir ücrete kavuşturulması olacaktır. Yani ortaya konan enflasyonun artı 3 puan üzerinde bir refah payının kamu çalışanlarına verilmesini istiyoruzö dedi.

KAMUNUN KANAYAN YARASI

Kamuda mülakat konusuna da değinen Geylan, mülakatın kamunun kanayan bir yarası olduğunu söyledi. Geylan, "Gerek göreve ilk atamalarda gerek görev yükseltmelerde, gerekse yönetici atamalarında mülakat marifeti ile kamu çalışanları adeta yıllardır ötekileştiriliyor. Hak gaspları söz konusu. Bu da yine çalışma hayatında huzuru bozan bir konudur. Mülakatın kökten kaldırılmasını talep ediyoruz. Bir devlet memuru eğer devletimizin, milletimizin bekası ile sorunu olan illegal birtakım oluşumlarla ilişkisi yoksa, vatan haini değilse mezhebine, meşrebi, siyasi görüşüne ve sendikasına bakılmaksızın sadece liyakatına, ehliyetine bakılarak görevde yükselmesinin önünün açılması lazımdırö diye konuştu.

Görüntü Bilgisi

-Genel başkanın karşılanması

-Genel başkan açıklama

Haber: İsmail ÖZTÜRK-Görüntü: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,DHA

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Otobüsün çarptığı yaralı kadının başında 'Kaza nasıl oldu' tartışması

Çorum'da özel halk otobüsünün çarptığı Hatice Akar (67) yaralandı. Yerde oturan yaralı kadına sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sırada toplanan kalabalık, 'kadın mı otobüse, otobüs mü kadına çarptı' tartışması yaptı.

Kaza, saat 17: 00 sıralarında Hürriyet Meydanı Saat Kulesi yanındaki durakta meydana geldi. Durağa giriş yapan Hamit Yücel'in (40) kullandığı 19 AAH 236 plakalı otobüs, manevra yaptığı sırada Hatice Akar'a çarptı. Otobüsün çarptığı kadın yere düştü. Sürücü Hamit Yücel, çevredeki vatandaşların bağrışları üzerine otobüsü durdurdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kadına olay yerinde müdahalede bulundu. Bu sırada toplanan kalabalık, 'kadın mı otobüse, otobüs mü kadına çarptı' tartışması yaptı. Kalabalık arasında tartışma yaşandı. Hatice Akar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Otobüs sürücüsü Hamit Yücel, "Kadın aniden önüme çıktı. Firen yaparak durdum. Hafif çarpmama rağmen kadın dengesini kaybedip yere düştü" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Halk otobüsünün çarptığı kadına müdahale

-Kalabalığın kaza sonrası ilginç diyalogları

- Duraktan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: - Yusuf ÇINAR- ÇORUM

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Silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama



Afyonkarahisar'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığını önlemeye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, il merkezi, Çay ve Bolvadin ilçelerinde gözaltına alınan 21 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 12'si ifadelerinin ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adliyeden detay

Jandarma araçlarının adliyeye gelişi

Jandarma aracından şüphelilerin indirilmesi

Şüpheliler adliyeye girerken detay

Genel detaylar

HABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA