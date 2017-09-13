Dha Yurt - Zurnazen Festivali Fethiye'de Başladı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde başlayan 3'üncü Uluslararası Zurnazen Festivali renkli görüntülere sahne oldu.



Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Muğla, Aydın, Manisa, Kars, Gaziantep, Trabzon ve Edirne'nin yanı sıra Fransa, Azerbaycan, Makedonya, Çin, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 18 zurna üstadı katıldı. Üstatların zurna resitallerini meydanı dolduran yaklaşık 2 bin kişi izledi. Performanslar sırasında bazı izleyiciler zurna eşliğinde oynadı. Sanatçıların performansı izleyicilerin beğenisini topladı. Yarın Menteşe ilçesinde devam edecek festivalin 14 Eylül'de Milas'ta sona ereceği belirtildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Ali Zağlı, festivale Türkiye'den 11, yurt dışından ise 7 zurna sanatçısının katıldığını söyledi. Türkülerin Türkiye'de çok değer gördüğünü anlatan Zağlı, "Festival bu yıl Fethiye, Menteşe ve Milas ilçelerinde düzenlenecek. Amacımız farklı kültürlerdeki zurna seslerini Muğlalılarla buluşturmak. Fethiye'de de çok güzel bir ilgi var" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Zurna performanslarından görüntü



İzleyenlerden görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE(Muğla),