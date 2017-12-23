Dha Yurt - Zonguldak'ın Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü
ZONGULDAK'ta, yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza büründü.
ZONGULDAK'ta, yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza büründü. Ormanlar ve yaylalar beyaz örtü ile kaplandı.
Zonguldak kent merkezinde aralıklarla yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar düştü. Kentin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanların beyaz örtü ile kaplanması ile güzel görüntüler oluştu. Zonguldak Elvanpazarcık Beldesi ve Ereğli ilçesinde bulunan Gümeli Yaylası'nda yoğun kar yağışı etkili olurken, beyaz örtü ile kaplanan yayla başka bir güzelliğe büründü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Beldelerde kar yağışı
Yollardan detaylar
Dağ ve evlerden detaylar
Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, -
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