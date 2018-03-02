Dha Yurt - 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 42'nci Gün; 2 Bin 295 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (4)

İSLAHİYE'DEN SEVKİYAT SÜRÜYOR

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezinden Suriye sınırına jandrma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucuları sevkiyatı devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden çıkan timler, operasyon bölgesine hareket etti. Operasyon bölgesine gitmek üzere merkezden zırhlı araçlar ve minibüslerle çıkan güvenlik görevlilerine havadan bir helikopter güvenlik amacıyla eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Müşterek Görev Merkezi

Zırhlı araçlar ve minibüslerin gidişi

Havada Helikopterin geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)