Dha Yurt - 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 42'nci Gün; 2 Bin 295 Terörist Etkisiz Hale Getirildi (4)

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İSLAHİYE'DEN SEVKİYAT SÜRÜYORGaziantep'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezinden Suriye sınırına jandrma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucuları sevkiyatı devam ediyor.
İSLAHİYE'DEN SEVKİYAT SÜRÜYOR
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezinden Suriye sınırına jandrma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucuları sevkiyatı devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden çıkan timler, operasyon bölgesine hareket etti. Operasyon bölgesine gitmek üzere merkezden zırhlı araçlar ve minibüslerle çıkan güvenlik görevlilerine havadan bir helikopter güvenlik amacıyla eşlik etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Müşterek Görev Merkezi
Zırhlı araçlar ve minibüslerin gidişi
Havada Helikopterin geçişi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)