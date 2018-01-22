Dha Yurt - Ypg'liler Tarafından Düzenlenen Saldırıda Doçka Mermisi Bazı Evlerin Kapılarına İsabet...
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Dha Yurt - Ypg'liler Tarafından Düzenlenen Saldırıda Doçka Mermisi Bazı Evlerin Kapılarına İsabet...

Kilis'in Cilovar köyüne YPG'liler tarafından düzenlenen saldırıda doçka mermisi bazı evlerin kapılarına isabet etti.

Dha Yurt - Ypg'liler Tarafından Düzenlenen Saldırıda Doçka Mermisi Bazı Evlerin Kapılarına İsabet...

Kilis'in Cilovar köyüne YPG'liler tarafından düzenlenen saldırıda doçka mermisi bazı evlerin kapılarına isabet etti. Saldırı sırasında köylülerin yaşadığı panik saniye saniye görüntülendi. 

Görüntü Dökümü

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-Saldırının hemen ardından çekilen görüntü

-silah sesleri

-köylüler

doçka mermisi bazı evlerin kapıları

Haber: Mustafa TURAPOĞLU/ KİLİS

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