DHA YURT - Yolcu minibüsü yayla yolunda devrildi: 3 ölü, 10 yaralı

DHA YURT - Yolcu minibüsü yayla yolunda devrildi: 3 ölü, 10 yaralı

GİRESUN'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi.

DHA YURT - Yolcu minibüsü yayla yolunda devrildi: 3 ölü, 10 yaralı

GİRESUN'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15: 00 sıralarında Espiye ilçesi Ericik köyünde meydana geldi. Karaovacık yaylasından dönenleri taşıyan yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Kaynak: DHA
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