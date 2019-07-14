DHA YURT - Yolcu minibüsü yayla yolunda devrildi: 3 ölü, 10 yaralı

GİRESUN'un Espiye ilçesinde yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15: 00 sıralarında Espiye ilçesi Ericik köyünde meydana geldi. Karaovacık yaylasından dönenleri taşıyan yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kaynak: DHA