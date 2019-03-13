KIRIKKALE'de Kayseri-Ankara karayoluna çıkan domuz sürüsü, trafik kazasına neden oldu. Kazada 5 domuz telef olurken, 2 otomobilde hasar oluştu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayseri-Ankara karayolu üzerinde Hasandede Köyü mevkiinde meydana geldi. Yaklaşık 30 domuzun bulunduğu sürü, yolun diğer tarafına geçmek için Kayseri-Ankara karayoluna çıktı. O esnada yolda ilerleyen 2 otomobil sürünün arasına girdi. Otomobillerin altında kalan 5 domuz telef olurken, otomobillerde hasar oluştu.

Keskin'den Kırıkkale'ye gittiğini belirten kazazedelerden İsmail Y., domuz sürüsünün bir anda karşısına çıktığını söyledi. İsmail Y., domuzları erken fark etmesi sonucu otomobiliyle Kızılırmak'a uçmaktan son anda kurtulduğu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Telef olan hayvanlardan görüntü

Otomobil sürücüsü ile röportaj

Otomobillerden görüntü

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

Kaynak: DHA