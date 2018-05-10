Yıldırım Çarpan Talihsiz Kadın Hayatını Kaybetti, Kızı ise Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, koyun otlatırken yıldırım çarpan Şükran Akdemir (40) öldü, kızı Melek Akdemir (16) ise yaralandı.

KOYUN OTLATAN ANNE VE KIZINA YILDIRIM ÇARPTI

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Oluklu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahalleden 2 kilometre uzaklıkta bulunan merada koyun otlatan Şükran Akdemir ile kızı Melek Akdemir'e yıldırım çarptı.

ANNE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yıldırımın çarptığı kadın ve kızını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne-kızdan Şükran Akdemir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KIZIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Melek Akdemir'in tedavisi ise sürüyor. Şükran Akdemir'in cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.