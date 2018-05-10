Yıldırım Çarpan Talihsiz Kadın Hayatını Kaybetti, Kızı ise Yaralandı
Şanlıurfa Siverek'de merada koyun otlatırken yıldırım çarpan talihsiz kadın hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, koyun otlatırken yıldırım çarpan Şükran Akdemir (40) öldü, kızı Melek Akdemir (16) ise yaralandı.
KOYUN OTLATAN ANNE VE KIZINA YILDIRIM ÇARPTI
İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Oluklu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahalleden 2 kilometre uzaklıkta bulunan merada koyun otlatan Şükran Akdemir ile kızı Melek Akdemir'e yıldırım çarptı.
ANNE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yıldırımın çarptığı kadın ve kızını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne-kızdan Şükran Akdemir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
KIZIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Melek Akdemir'in tedavisi ise sürüyor. Şükran Akdemir'in cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Amin ecmainCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin! Mekanı cennet kalanlara metanet versin.. Amin..Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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allah rahmet eylesin mekani cennet olsun insalllah .Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır