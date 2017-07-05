Dha Yurt: (Yeniden) Kılıçdaroğlu: Adaleti Siyasetin Emrine Verirseniz Türkiye'nin Başı Beladan...

Dha Yurt: (Yeniden) Kılıçdaroğlu: Adaleti Siyasetin Emrine Verirseniz Türkiye'nin Başı Beladan...

ARAÇLARLA ÖNLEM ALINDIPolis ve jandarma Adalet Yürüyüşü sırasında olağan üstü önlemler aldı.

Dha Yurt: (Yeniden) Kılıçdaroğlu: Adaleti Siyasetin Emrine Verirseniz Türkiye'nin Başı Beladan...

ARAÇLARLA ÖNLEM ALINDI

Polis ve jandarma Adalet Yürüyüşü sırasında olağan üstü önlemler aldı. Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar önlemler kapsamında D-100 Karayolu'nun ulaşıma kapatılan İstanbul istikametinde ilerlerken, emniyet güçlerine ait araçlar ise yolun sol şeridin de ilerliyor. Emniyet güçlerine ait araçların sol şeritten gitmesi ile ulaşıma açık olan Ankara istikametinden gelebilecek saldırıların da engellenmeye çalışıldığı öğrenildi. Yürüyüşte Körfez Hereke Mahallesi geçilerek konaklama yapılacak Dilovası Tavşancıl mevkiine ulaşıldı.

Görüntü Dökümü

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Polis araçlarıyla  ve minibüslerle önlem alınması

KOCAELİ/DHA