Dha Yurt: Yeni Yılın İlk Bebekleri

BAKAN DEMİRCAN, SAMSUN'DA ÇOCUK HASTANESİNİ ZİYARET ETTİ



SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, yeni yılın ilk dakikalarında Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni ziyaret etti. Çeşitli ziyaretler ve programlar için Samsun'a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, milletvekilleri ve protokol üyeleriyle Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni ziyaret etti. Basına kapalı olarak servislerde yatan hastaları ziyaret eden Bakan Demircan, "Doğum yapmış anneleri ve dünyaya yeni gelmiş bebekleri ziyaret ettik. Kendilerine yeni yıl vesilesiyle 'hoş geldiniz' dedik. Bahtları açık olsun. Allah'ım uzun ömürler versin. 2018'i 2017'den daha güzel geçmesini bütün ülkemiz için, İslam alemi için ve dünna için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. Halkımıza da 2017'nin sona ermesiyle 2018'in önümüzde daha büyük umutların yeşermesine vesile olmasını diliyoruz. Yeni yılını halkımızın tebrik ediyorum. Dünya'ya şu an gelen bebeklerimize de 'hoş geldiniz' diyoruz" dedi. Bakan Demircan'ın hastane ziyaretinde bir kadın bağırarak kendisiyle görüşmek istedi. Güvenlik görevlileri kadını uzaklaştırırken, bakan Demircan ziyaretlerinin ardından karayoluyla Tokat'a hareket etti.



BAKAN ZEYBEKCİ, 2018 YILININ İLK BEBEKLERİNE ALTIN TAKTI



EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de Devlet Hastanesi'nde 2018 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen 2 bebeği ziyaret çeyrek ederek altın taktı. Bakan Zeybekci, 2018 yılında ihracatta 169 milyar dolarlık hedefe doğru yönlerini çevireceklerini, 170'li rakamlara ulaşmak istediklerini söyledi.



Denizli Devlet Hastanesi'ndeki yeni yılın ilk bebeği ziyaretine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Metin Düz, ilçe belediye başkanları katıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne giderek, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti. Savaş ve Sevda Tutulmaz çiftinin 3. çocuğu olan ve 2018 yılında saat 00.05'te dünyaya gelen Ramazan isimli bebeğe altın takan bakan Zeybekci, daha sonra başka bir odada, Türkan ve Şahabettin Aydın'ın 8. çocuğu olarak dünyaya gelen Muhammet Selim isimli bebeğe de çeyrek altın taktı. Yeni yılın iki bebeğini Vali Karahan ile Başkan Zolan ve diğer belediye başkanları da altın taktı. Yeni yılın bebeklerine altın takan bakan Zeybekci, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. 2017 yılının acısıyla, tatlısıyla geride kaldığını, bütün insanlık ve İslam aleminin yaşadığı acıları tekrar yaşamaması dileklerini ileten Zeybekci, "Türkiye 2017 yılında ekonomi başta olmak üzere bir çok alanda destansı başarılar elde etti. 15 Temmuzun İhanetin hesabı sorulmaya devam ederken, ülkemiz büyüme, dış ticaret, ihracat ve istihdamda başarılar elde etti. Bu gece itibarıyla bizim için diğer önemli olan da ihracattaki 2014'teki 157,6 milyar dolarlık hedef aşılacak mı aşılmayacak mı? O günkü avro, dolar kuru ve altınla ilgili etkileri eklediğimiz zaman bu sene yakalamamız halinde yaklaşık olarak 20 milyar dolarlık ekstra bir performans göstermiş olacağız. 2018'deki 169 milyar dolarlık hedefe doğru yönümüzü çevireceğiz. 170'li rakamlara ulaşmak istiyoruz. Onu da inşallah bu ülkenin özel sektörü, üretimi, ihracatı, akıl ve alın teriyle yakalayacağız" dedi.



7 YILLIK ÇOCUK ÖZLEMİ, YENİ YILIN İLK DAKİKALARINDA SONA ERDİ



ZONGULDAK'ta, 7 yıldır çocuk özlemi çeken 32 yaşındaki Gülden ve 33 yaşındaki Ergin Oda çiftinin yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya bebekleri geldi. Bülent Ecevit Üniversitesi'nde çalışan Ergin Oda ile Gülden Oda çiftinin 7 yıl süren çocuk özlemi saat 00.05'de Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen 'Amine' adını verdikleri kız bebekle sona erdi. Epilepsi rahatsızlığı nedeniyle başka bir hastanede tedavi gören baba Ergin Oda, eşinin doğumuna gidemedi. Gülden Oda doğumun ardından eşi Ergin Oda'yı cep telefonuyla görüntülü arayarak kızını gösterdi. Duygulanan Ergin Oda, doğumu gerçekleştiren doktor ve hastane personeli ile görüntülü aramayı gerçekleştiren gazetecilere teşekkür etti.



Gülden Oda, uzun süredir çocuk sahibi olmayı beklediklerini söyleyerek, "Çok mutluyuz. Uzun süredir bekliyorduk. Allah'ım nasip etti. Eşim rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatıyor. Cep telefonuyla kızımı gösterdim. Çok mutluyuz" dedi.



KAYSERİ'DE YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 00.03'TE DOĞDU



Kayseri'de, 2018 yılının ilk bebeği saat 00.03'te doğdu. Erkek olan bebeğe ailesi Mehmet ismini verdi.Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 2018 yılının ilk bebeği 00.03'te dünyaya geldi. 2 yıllık evli olan Yakup Öztaş (24) ile Betül Öztaş çiftinin bebeğine Mehmet ismi verildi. Mehmet bebek 3 kilo 200 gram doğarken, boy uzunluğunun ise 50 santim olduğu belirtildi. 2018 yılının ilk bebeği olması nedeniyle İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İbrahim Özcan aileyi ziyaret ederek, tebrik etti. Sağlık Müdürü Benli, Mehmet bebeğe çeyrek altın hediye etti. Benli, 2018 yılının hayırlı geçmesini temenni ederek, Mehmet bebeğe hayırlı ömürler diledi. Baba Yakup Öztaş ise, mutlu olduğunu belirterek, "2 yıllık evliyim. Çocuğuma babamın ismi olan Mehmet adını verdik. Çok heyecanlıyım" dedi.



GAZİANTEP'TE YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'HAMZA'



Gaziantep'te, yeni yılın ilk dakikasında 3 kilo 600 gram ağırlığında dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine 'Yakup' ismi verildi.



Muhasebeci Talip ve ev hanımı Yüksel Bostancı çiftinin saat 00.01'de dünyaya gözlerini açan ilk bebeği 3 kilo 600 gram doğdu. 75'inci Yıl Kadın Hastalık ve Doğum Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya gelen bebeği hastanede ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aileyi kutladı. Tahmazoğlu, minik bebeğe çeşitli hediyeler ve yarım altın hediye etti. Talip Bostancı, yeni yılın ilk dakikasında doğal ilk bebeklerine kavuştukları için mutlu olduklarını belirtti. İlk bebeğine kavuşan ve duygulanıp gözyaşı döken Yüksel Bostancı ise, oğluna Yakup ismini verdiklerini söyledi.Şahinbey Başkan Mehmet Tahmazoğlu da aileyi tebrik ederek, çocuklarının vatana ve millete hayırlı bir evlat olması temennisinde bulundu.



MALATYA'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'SEFA'



MALATYA'da 2018'in ilk bebeği, saat 00.05'de dünyaya geldi. Aile, erkek bebeğe 'Sefa' ismini verdi.



Doğum için Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği'ne kaldırılan Hülya Yiğit (39), saat 00.05'de erkek bir bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı olduğu belirtilen, 3 kilogram ağırlığındaki bebeğe 'Sefa' ismi verildi. 4'üncü bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Hülya Yiğit, 2018 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Hülya Yiğit, 2018 yılının kendilerine uğurlu geldiğini ifade ederek, "Çocuğum sağlıklı doğdu çok şükür. Bizde yılın ilk bebeği oldu. Önemli olan sağlıklı olması bizim için. 2018 yılında barış istiyoruz, son zamanlarda ortalığın sakinleşmesini istiyoruz. Barış olsun dünyada herkeste, her tarafta çocuklar sefalet çekmesin. Hepsi huzurlu, mutlu, sağlıklı büyüsünler istiyorum" diye konuştu.



Baba İrfan Yiğit (39) ise yeni yıla mutlu bir şekilde girdiklerini ifade ederek, "Güzel bir duygu, Allah herkese nasip etsin. Bizim için önemli olan sağlıklı olması. İnşallah vatan ve millet için hayırlı bir evlat olur. Temennimiz bu yönde. 2018 yılı da tüm dünyada huzur, barış, mutluluk, sağlık, savaşların son bulmasını istiyorum" dedi.



Kadın Doğum Uzmanı Doktor Barış Çıplak da aileyi tebrik ederek, "Yeni yılın ilk bebeğinin doğmasının mutluluğu içindeyiz. 2018 yılında sağlık, barış, mutluluk temenni ediyoruz herkese öncelikle ailemize, yeni bebeğimize ve bütün dünyaya. Bebeğimiz 3 kilogram civarında doğdu. Bir sıkıntı olmadı" diye konuştu.



KONYA'DA YILIN İLK BEBEĞİ 'BEKİR' OLDU



KONYA'da yeni yılın ilk bebeği, Sevda-İdris Koyun çiftinin bebekleri 'Bekir' oldu.



23 yaşındaki İdris ve 20 yaşındaki Sevda Koyun çiftinin ilk bebeği saat 00.07'de Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya gözlerini açtı. Ailenin 'Bekir' adını vereceklerini belirttikleri bebek 50 santimetre boyunda ve 3 kilo 115 gram ağırlığında doğdu.



İlk kez baba olma sevincini yaşadığını belirten İdris Koyun, "İlk kez baba oldum. Çok heyecanlıyım. 2018 yılının en güzel hediyesi oldu. Bebeğimize babamın ismini koydum" dedi. Bebeğe Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç çeyrek altın hediye etti.



KAHRAMANMARAŞ'TA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'EMİNE SÜMEYYE'



KAHRAMANMARAŞ'ta 2018'in ilk bebeği Orhan ve Hürümelek Alyas çiftinin 4'üncü çocuğu olan 'Emine Sümeyye' oldu. Baba Alyas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği için çocuğuna Erdoğan'ın eşi ve kızının ismini koyduğunu söyledi.



Fabrika işçisi Orhan Alyas ile ev kadını eşi Hürümelek Alyas çiftinin 4'üncü çocuğu Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde saat 00.02'de 3 kilo 600 gram olarak dünyaya geldi. Normal doğum ile dünyaya gelen bebeğe Emine Sümeyye ismi konulurken, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Nuri Öksüz çifte hayırlı olsun dileklerinde bulunarak bebeğe altın taktı.



Baba Orhan Alyas, dördüncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği için çocuğa Erdoğan'ı eşi ve kızının adını verdiğini söyledi. Baba Alyas, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Bu sevgimden dolayı oğluma Tayyip Burhan adını bıraktım. Kızıma da Cumhurbaşkanımızın eşi Emine hanım ile kızı Sümeyye hanımın isimleri olarak Emine Sümeyye ismini bıraktım" dedi.



2018'in ilk bebeğini dünyaya getiren anne Hürümelek Alyas ise çok mutlu olduğunu söyledi.



MUŞ'TA 2017'NİN SON VE 2018'İN İLK BEBEKLERİ



MUŞ'ta 2018 yılının ilk bebekleri, Şervan ve Umut bebek oldu. 2017 yılının son saatlerinde ise 5 bebek dünyaya geldi.



Muş Devlet Hastanesi'nde Mahinur-Ahmet Çelik ile Sevda-Kenan Korkmaz çiftlerinin ikinci çocukları yeni yıla gözünü açtı. Yeni yılın ilk bebeği 00.10'da, ikinci bebek ise 00.15'te dünyaya geldi. Şervan ve Umut ismi verilen bebeklerin sağlıklı olarak dünyaya geldikleri açıklandı. Yine 2017 yılının son saatlerinde de 5 bebek dünyaya geldi. Yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret eden Devlet Hastanesi Başhekimi Radyoloji Uzmanı Dr. Gürkan Danışman ile Hastane Müdürü Oktay Turan, bebeklere çeşitli hediyeler verdi.



Aileleri tebrik eden Başhekim Uzman Dr. Gürkan Danışman, yılbaşında 7 bebeğin dünyaya geldiğini söyledi. Bebeklerden 5'inin 2017 yılında, 2'sinin ise 2018 yılında dünyaya geldiğini ifade eden Danışman, "Yeni yılda dünyaya gelen bebeklerin vatana millete hayırlı bireyler olmasını diliyorum. Hastane yönetimi olarak annelerimizi ziyaret ettik ve bebeklerimiz için aldığımız hediyeleri verdik" diye konuştu.



BAŞKANTAN ÇEYREK ALTIN, MÜDÜRDEN TATLI



KARS'ın MHP'li Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta yeni yılda dünyaya gelen bebeklere eşi Figen Karaçanta ile birlikte ziyaret ederek çeyrek altın takdı. Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'te görevli polis memurlarını görev yerlerinde ziyaret edip tatlı ikramında bulundu.



Yeni yıl gecesi şehrin muhtelif yerlerinde görev alan polis memurlarını yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte ziyaret eden Emniyet Müdürü Bitirik, polis memurlarının yeni yılını kutlayıp, tatlı ikramında bulundu. Polislerle bir süre sohbet eden Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, polis ekiplerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. Bitirik, vatandaşlarlada tokalaşarak yeni yıllarını kutladı.



Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile eşi Figen Karaçanta da Harakani Devlet Hastanesi Doğum Ünitesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekleri ziyaret ederek çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verdi. Burada annelerle bir süre sohbet eden ve onlara çiçek veren Başkan Karaçanta, bebeklerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



Yeni doğan bebeklerin önce kendileri ve aileleri sonra ise ülkeleri ve insanlık için hayırlı bireyler olmasını temenni eden Başkan Karaçanta, "Bir ailenin en büyük mutluluğu şüphesiz o aileye yeni katılan fertlerdir. Bizlerde bu ailelerin yanı sıra Kars olarak büyüyen ve mutlu bir aileyiz. O nedenle ailelerimizin mutluluğunu paylaşmak, geleceğimiz olan bebeklerimize huzurlu bir hayat dilemek üzere bu ziyaretimizi gerçekleştirdik. Umuyorum ki tüm bebeklerimize, daha güzel bir gelecek ve şehir bırakacağız. Kars'ta dünyaya 'merhaba' diyen her bebek bizim gelecek adına da ayrıca umudumuz. Dilerim ki minik meleklerin kalbinden sevgi ve merhamet eksik olmasın. Allah'ım sağlık mutluluk ve umudu ömürlerinden eksik etmesin. Hepsinin bahtları açık olsun. Ailelerinin desteğiyle güzel günlerde, ülkemizin uygar ve başarılı bireyleri olarak yetişsinler" diye konuştu.



ADIYAMAN'DA YILIN İLK BEBEĞİ 'EBUBEKİR'



ADIYAMAN'da yeni yılın ilk bebeğine 'Ebubekir' ismi verildi.



Doğum sancıları başlayınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız Kamış, saat 00.30'da erkek bebek dünyaya getirdi. Yıldız ve Ramazan Kamış çiftinin dördüncü çocukları olan 3 kilo 250 gram ağırlığındaki bebeğe 'Ebubekir' ismi verildi.



Yıldız Kamış, biri kız 4 çocuğu olduğunu belirterek, "Allah olmayanlara nasip etsin inşallah. Yeni yılda hepimize sağlık, mutluluk, huzur nasip etsin. Hayırlısı olsun, rabbim sağlıklı olmayı nasip etsin. Devlete millete, Allah'a iyi bir kul olsun" dedi.



ADANA'DA 2017'NİN SON BEBEĞİ ARİN, 2018'İN İLK BEBEĞİ DE LAVİN



ADANA'da 2017 yılının son bebeğinin adı Arin ve 2018 yılının ilk bebeğinin adı Lavin, Şehir Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açtı. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bebeklere çeyrek altın taktı.



Yüreğir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen 'Yüreğir'e hoş geldin bebek' etkinliği için Adana Şehir Hastanesi'ne gelen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, hasta yakınlarıyla sohbet etti. Daha sonra yeni yıla dakikalar kala dünyaya gelen 2017'nin son bebeği Songün ve Vesvedin Dağ çiftinin kızları Arin'i ziyaret etti. Burada Arin bebeği kucağına alan Başkan Çelikcan, çeyrek altın taktı. Arin bebeğin ardından 2018'in ilk dakikalarında dünyaya gözlerini açan Devren-Mahsun Güyildar çiftinin kızları Lavin bebeği ziyaret etti.



BABAANNESİ İLE AYNI GÜN DOĞDU



Yaklaşık 1,5 yıl önce evlenen çiftin ilk çocuğu Lavi'n babaannesi Müzeyyen Güyildar'ın da yılbaşı bebeği olduğu öğrenildi. Torununun da kendisi gibi yılın ilk bebeği ve doğum günlerinin aynı olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten babaanne Müzeyyen Güyildar, kendisinin da 1971'nin yılbaşında doğduğunu söyledi.



ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZ



Lavin bebeğe çeyrek altın takan Çelikcan, "2018'in İlk bebeği Lavin, ailesine ve vatanımıza hayırlı olsun. Bu çocuklarımız bizim geleceğimiz. Allah onların kaderlerini güzel yapsın. Umut ediyorum ki inşallah yarının ülkesini yönetecek insanlardan olurlar" diye konuştu.



MERSİN'NDE YILIN İLK BEBEĞİ MEHMET EMİN



MERSİN'de yeni yılın ilk bebeği Mehmet Emin dünyaya geldi.



Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olma özelliği taşıyan Mersin Şehir Hastanesi Doğumhanesi'ne 23: 10'da başvuran Süleyman Hülya Dündar çiftinin ilk çocuğu, 2018'in ilk dakikalarında dünyaya geldi. Anne Hülya Dündar, bebeğin yeni yılda doğduğunu doğumdan birkaç dakika sonra öğrenirken, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. 3 kilo 400 kilogram ve 54 santimetre doğan bebeğin annesi Dündar, yeni yılda doğan ilk bebeğin kendilerinin olmasına çok şaşırdıklarını ifade ederek, "İlk çocuğum. Bugün yılbaşı, çok mutluyum. Sezeryan düşünüyordum normal doğum yaptım. Bebeği Ocak ayının ilk haftası bekliyorduk, bugüne kısmetmiş. Çok mutluyuz. Yeni yıla mutlulukla huzurla gelsin" dedi.



Anne ve bebeği ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, anneyi tebrik edip bebeğe çeyrek altın taktı.



