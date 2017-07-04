Dha Yurt - Yangına İş Makinesi Götüren Tır, Lpg Tankeri ile Çarpıştı

DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'ndeki yangına müdahale etmek üzere iş makinesi götüren TIR, Aydın'dan Denizli istikametine giden LPG tankeri ile çarpıştı. Sarayköy ilçe girişinde meydana gelen kaza sırasında şiddetli bir patlama meydana gelirken her iki araç ile birlikte LPG yüklü tankerin hemen arkasında bulunan bir otomobil alev topuna döndü. Patlamanın ardından çıkan yangın 7-8 kilometre uzaklıktan görülürken, kaza anında çevredeki binaların camlarının sallandığı belirtildi.



3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ,



Kazanın hemen ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli- Aydın karayolu trafiğe kapatılırken itfaiye ekipleri yanan araçları söndürdü. Olay yerine giden AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tin, yaptığı açıklamada ilk bilgilere göre, TIR'daki 2 kişi ile tanker şoförünün yaşamını yitirdiği ayrıca patlamanın şiddeti ile karayolundaki diğer araçlarda bulunan üç kişinin de yaralandığını söyledi. Bu arada kaza yerinin yakınında bulunan tarım arazilerine hizmet veren sulama kanalına tankerden akaryakıt sızıntısı olduğu belirlendi. Bunun üzerine kanaldaki su tahliye edilirken, parçalanan otomobilde kaç kişinin bulunduğu ise henüz öğrenilemedi. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken Denizli- Aydın karayolu kaza nedeniyle ulaşıma kapandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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(CEP TELEFONU KAMERASI)



-Patlamanın hemen ardından araçların yanması



Haber: Osman Nuri BOYACI - DENİZLİ,