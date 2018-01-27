Dha Yurt - Yangın Çıkan Daire Kullanılamaz Hale Geldi

ADANA'da bir apartmanın giriş katındaki iki odalı dairede çıkan yangın, apartman sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81187 Sokak'taki bir 12 katlı bir apartmanın giriş katında çıktı. İki odalı evde yalnız yaşan 48 yaşındaki Ferize Nergis, iddiaya göre yatmadan önce ısınmak için klimayı çalıştırdı. Klimadan üzerine sıçrayan alevlere uyanıp, korkuyla evden dışarı çıkarak komşularından yardım isteyen Nergis, bir taraftan da itfaiyeyi aradı. Nergis'in yardım çığlığına uyanan komşuları, dışarı çıktıklarında evin alev alev yandığını gördü. Yangının tüm evi sarması nedeniyle müdahalede bulunamayan komşuları, itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alevleri kısa sürede söndürdü. Apartman sakinleri ile evde kiracı olarak oturan Nergis, itfaiye erlerinin çalışmasını korku ve kaygıyla izledi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangının ardından iki odalı ev, oturulamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye aracından görüntü

Evin girişindeki itfaiye erlerinden görüntü

Apartman sakinlerinden görüntü

Evin içinde soğutma çalışması yapan itfaiye erlerinden görüntü

Evin kapısına konulan yangında zarar gören mobilyalardan görüntü

İtfaiye erlerinin tazyikli su sıkması

Evde tek yaşayan Ferize Nergis'in itfaiye erlerine yangını anlatması

Ferize Nergis'ten görüntü

Apartmanın dış görüntüsü

Apartman sakinleri ile röp.

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'41" - BOYUT: 164 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,