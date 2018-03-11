Dha Yurt: Van'da Taşlı, Sopalı ve Bıçaklı Kavgada 6 Kişi Yaralandı
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Dha Yurt: Van'da Taşlı, Sopalı ve Bıçaklı Kavgada 6 Kişi Yaralandı

VAN'da aralarında daha önce husumet olduğu belirtilen iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı va bıçaklı kavgada 1'i kadın 6 kışıyaralandı.

Dha Yurt: Van'da Taşlı, Sopalı ve Bıçaklı Kavgada 6 Kişi Yaralandı

VAN'da aralarında daha önce husumet olduğu belirtilen iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı va bıçaklı kavgada 1'i kadın 6 kışıyaralandı. Olay,saat 17.00 sıralarında   Şerefiye Mahallesi'ndeki  Fekiya Teyran Parkı yanındaki Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Ellerinde taş, sopa ve  bıçak olan iki grup, burada önce tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler taş, sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı.Kavgada 1'i kadın 6 kişi yaralandı. Bir süre yerde bekleyen yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van'daki hastanalere kaldırılıp tedavi altına alınırken, olay yerine gelen polis ekipleri, toplanan meraklı grubu uzaklaştırdı. Kavga ile ilglii soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Kavga anından görüntüler

Yaralıların detaylar

Polisin olay yerine gelişi

Ambulansın gelişi

-Yaralıların ambulansa alınması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 385 MB

GÖRÜNTÜ SÜRESİ: 03 DK 26 SN

Behçet DALMAZ-Arif KARAKAŞ/VAN,

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