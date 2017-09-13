Dha Yurt;van' da Karayolları' Nın Boya Deposunda  Yangın Çıktı(1)

Van' da Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü' ne ait boya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA 'nın müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.



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VAN/DHA