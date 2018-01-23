Dha Yurt - Üsteğmen Usta, Afrin'de Şehit Oldu (2)

Dha Yurt - Üsteğmen Usta, Afrin'de Şehit Oldu (2)

Şehidin cenazesi sınırdan alındıZeytin Dalı Harekatı kapsamında görevliyken Suriye'nin Ömer Uşağı kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan üsteğmenin cenazesi, cenaze aracıyla Öncüpınar Sınır Kapısından alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Dha Yurt - Üsteğmen Usta, Afrin'de Şehit Oldu (2)

Şehidin cenazesi sınırdan alındı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevliyken Suriye'nin Ömer Uşağı kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan üsteğmenin cenazesi, cenaze aracıyla Öncüpınar Sınır Kapısından alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öncüpınar Sınır Kapısı

Cenaze aracının çıkması

HABER-KAMERA: GÜVE USTA- BURAK EMEK-KİLİS-DHA

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