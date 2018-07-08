Dha Yurt - Uşak'ta Freni Boşalan Kamyon Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 2'si Ağır 17 Yaralı (Yeniden)

Dha Yurt - Uşak'ta Freni Boşalan Kamyon Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 2'si Ağır 17 Yaralı (Yeniden)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİUşak'ta, freni boşaldığı öne sürülen demir yüklü kamyon, kırmızı ışıkta duramayarak diğer araçlara çarptı.

Dha Yurt - Uşak'ta Freni Boşalan Kamyon Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 2'si Ağır 17 Yaralı (Yeniden)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Uşak'ta, freni boşaldığı öne sürülen demir yüklü kamyon, kırmızı ışıkta duramayarak diğer araçlara çarptı. Kazada, olay yerinde ölen çocuğun 3 yaşındaki Mustafa Eren Temel olduğu belirlenirken, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan 8 yaşındaki Melek Temel'in de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber: Feyzi DAVULCU/UŞAK,

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