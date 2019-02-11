Dha Yurt - Uludağ'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı (2)

Dha Yurt - Uludağ'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı (2)

?BİR KİŞİ ÖLDÜ, 3 YARALIUludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Dha Yurt - Uludağ'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı (2)

?BİR KİŞİ ÖLDÜ, 3 YARALI

Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri kavgaya karışanları belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: BURSA,

Kaynak: DHA
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