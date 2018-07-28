Dha Yurt - Türkiye'nin Dört Bir Yanında 'Kanlı Ay' Tutulması İzlendi
'KANLI Ay Tutulması' olarak bilinen ve yüzyılın en uzun ay tutulması olarak gösterilen ay tutulması, yurdun birçok noktasında ilgiyle takip edildi.
'KANLI Ay Tutulması' olarak bilinen ve yüzyılın en uzun ay tutulması olarak gösterilen ay tutulması, yurdun birçok noktasında ilgiyle takip edildi. Vatandaşlar ve fotoğraf meraklıları bu görsel şöleni kaçırmadı.
Ay tutulmasının özellikle Erzurum'da net görüntüler vermesi dikkat çekti. Antalya'da da ay tutulması ve şehrin simge noktaları birbirine fon oluştururken; Van, Diyarbakır ve başkent Ankara'da da ay tutulması vatandaşlarca yakından takip edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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ERZURUM 'KANLI AY' TUTULMASI
ANTALYA 'KANLI AY' TUTULMASI
VAN 'KANLI AY' TUTULMASI
DİYARBAKIR 'KANLI AY' TUTULMASI
ANKARA 'KANLI AY' TUTULMASI
Haber-Kamera: ERZURUM-ANTALYA-VAN-DİYARBAKIR-MALATYA-ANKARA