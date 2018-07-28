Dha Yurt - Türkiye'nin Dört Bir Yanında 'Kanlı Ay' Tutulması İzlendi

'KANLI Ay Tutulması' olarak bilinen ve yüzyılın en uzun ay tutulması olarak gösterilen ay tutulması, yurdun birçok noktasında ilgiyle takip edildi. Vatandaşlar ve fotoğraf meraklıları bu görsel şöleni kaçırmadı.

Ay tutulmasının özellikle Erzurum'da net görüntüler vermesi dikkat çekti. Antalya'da da ay tutulması ve şehrin simge noktaları birbirine fon oluştururken; Van, Diyarbakır ve başkent Ankara'da da ay tutulması vatandaşlarca yakından takip edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ERZURUM 'KANLI AY' TUTULMASI

ANTALYA 'KANLI AY' TUTULMASI

VAN 'KANLI AY' TUTULMASI

DİYARBAKIR 'KANLI AY' TUTULMASI

ANKARA 'KANLI AY' TUTULMASI

Haber-Kamera: ERZURUM-ANTALYA-VAN-DİYARBAKIR-MALATYA-ANKARA