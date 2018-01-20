Dha Yurt - Türk Tankları, Kilis'ten Suriye'ye Geçti

Dha Yurt - Türk Tankları, Kilis'ten Suriye'ye Geçti

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin kentindeki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Hrekatı'nda görev alacak tanklar, Kilis'ten Suriye'ye geçti.

Dha Yurt - Türk Tankları, Kilis'ten Suriye'ye Geçti

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin kentindeki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlenen ' Zeytin Dalı Hrekatı'nda görev alacak tanklar, Kilis'ten Suriye'ye geçti.

Çekicilere yüklü tanklar, gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye'nin Azez İlçesine geçti.

Haber: Kilis

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