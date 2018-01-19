Dha Yurt -Tokat-Sivas Karayolunda Kar Yağışı Etkili Oldu

TOKAT'ta dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Tokat- Sivas karayolu Çamlıbel mevkiinde onlarca TIR ve kamyon yolda kaldı.

Tokat-Sivas Karayolu 35'inci kilometresinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağış ve tipi sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Çamlıbel mevkiinde, yolda kalan TIR'ların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Geyras Mahallesi'nde trafik kontrol noktasında Bölge Trafik ekipleri tarafından ağır tonajlı araçlar bekletilmeye başladı. Karayolları ekipleri seferber edildi.

SİVAS'TA OKULLARA KAR TATİLİ

Sivas'ta gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde okullar ve özel eğitim merkezleri tatil edildi.

Kar yağışının etkisini artırdığı kentte Valilik kararı ile eğitime 1 gün ara verildi. Okulların yarıyıl tatiline gireceği gün, kar nedeniyle merkezde bugün için tatil kararı alındı. Vali Davut Gül'ün talimatıyla okullarda karnelerin velilere verilebileceği belirtildi. Engelli ve hamile kamu personelleri de yarın izinli sayılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çamlıbel mevkiinden görüntüler

-Yolda kalan araçlar

-Yapılan çalışmalar

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/ TOKAT-SİVAS,