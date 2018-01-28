Dha Yurt: Teröristlerin Mevzileri Akşam da Bombalandı
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Dha Yurt: Teröristlerin Mevzileri Akşam da Bombalandı

Suriye'nin Afrin kentindeki Bafelyun tepesindeki terör örgütü mevzileri, Kilis'te konuşlu topçu birlikleri ve çok namlulu roketatarlar tarafından akşam da hedef alındı.

Dha Yurt: Teröristlerin Mevzileri Akşam da Bombalandı

Suriye'nin Afrin kentindeki Bafelyun tepesindeki terör örgütü mevzileri, Kilis'te konuşlu topçu birlikleri ve çok namlulu roketatarlar tarafından akşam da hedef alındı. Hedef alınan mevziler imha edilirken, roketler Kilis'te geceyi aydınlattı.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün ele geçirilen Burseye Dağındaki terör örgütü mevzilerinin fotoğraflarını yayımladı. Fotoğraflarda teröristlerin beton bloklarla inşa ettiği gizli tünelleri ve mevzileri yer alıyor.

GÖRÜNÜT GEÇİLDİ

KİLİS/DHA

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