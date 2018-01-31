Dha Yurt: Terör Örgütü Mevzileri Havadan Bombalandı(Ek)
İHA'LAR TESPİT ETTİ, JETLER İMHA ETTİSuriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında bulunan Darmık Dağı çevrelerindeki terör örgütü PKK/YPG'lilerin gizlendiği beton kule ve mevziler, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikten sonra koordinatları Hava Kuvvetleri Komutanlığına bildirildi.
İHA'LAR TESPİT ETTİ, JETLER İMHA ETTİ
Suriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında bulunan Darmık Dağı çevrelerindeki terör örgütü PKK/YPG'lilerin gizlendiği beton kule ve mevziler, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikten sonra koordinatları Hava Kuvvetleri Komutanlığına bildirildi. Türk jetleri, belirlenen hedefleri 2 saati aşkın süre boyunca havadan bombalandı. Uçakların art arda ateş altına alınarak imha edilen beton kule ve mevzilerde bulunan bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.