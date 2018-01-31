Dha Yurt: Terör Örgütü Mevzileri Havadan Bombalandı(Ek)

İHA'LAR TESPİT ETTİ, JETLER İMHA ETTİ

Suriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında bulunan Darmık Dağı çevrelerindeki terör örgütü PKK/YPG'lilerin gizlendiği beton kule ve mevziler, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikten sonra koordinatları Hava Kuvvetleri Komutanlığına bildirildi. Türk jetleri, belirlenen hedefleri 2 saati aşkın süre boyunca havadan bombalandı. Uçakların art arda ateş altına alınarak imha edilen beton kule ve mevzilerde bulunan bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.