Darmık Dağı'na Bomba Yağıyor, Bir Köy Daha Temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı'nın 12'nci gününde savaş uçakları bir kez daha havalandı. F16'lar Kilis'in karşısındaki Darmık Dağını bombalarken, TSK ve ÖSO birlikleri Afrin'deki Bak Ubasi köyünü PYD/PKK terör örgütünden temizledi.

HAVAALANI HEDEF ALINDI

Suriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında bulunan Darmık Dağının arkasında bulunan Minnag Havalimanı, Maranez ve Bafelyun Tepelerindeki terör örgütü PKK/YPG mevzileri, havadan bombalandı. Türk Hava Kuvvetlerine bağlı jetler, belirlenen hedefleri üst üste sortilerle ateş altına aldı. Bombalanan bölgeden yükselen duman, Kilis'ten de görüldü.

ÖNCE ÖBÜSLER VURDU

Kilis ile Hatay hudut hattında yer alan, terör örgütü PYD/PKK'nın sığınak, barınak ve mevzilerinin bulunduğu Darmık Dağı çevresine yönelik sabah Fırtına obüsleriyle başlayan bombardıman yaklaşık bir saatten bu yana yerini hava bombardımanına bıraktı.

15 KEZ BOMBALANDI

Çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarınca son bir saatte en az 15 kez bombalanan dağın çevresinde dumanlar yükseliyor. Savaş uçaklarının bölgedeki hareketliliği sürüyor.

BİR KÖY DAHA TEMİZLENDİ

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeyinde bulunan Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

TSK ve harekatı destekleyen ÖSO, Bülbül belde merkezinin çevresindeki köylere sabah saatlerinde operasyon başlattı. Devam eden operasyonda TSK ve ÖSÖ, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan aldı.

LOJİSTİK YOLLARI KESİLMİŞ OLDU

Türkiye sınırına komşu Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesi ile terör örgütünün Afrin'in kuzeyine uzanan stratejik lojistik yolları kesilmiş oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 12. gününde Afrin'in beş beldesinde 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 5'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 25 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

STRATEJİK BÖLGELER BİR BİR TEMİZLENİYOR

TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki aşamalarında, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.

712 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK yaptığı açıklamada 12. gününe girilen operasyonun bilançosunu da açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında, hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."