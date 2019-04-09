Dha Yurt - Tem Otoyolu'nda Minibüs, Tır'a Çarptı: 6 Ölü, 5 Yaralı (3)

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Amzo Atız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Atız'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazada ölen diğer 5 kişinin cenazesi de yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Cenazeler morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Cesetlerin araçtan çıkarılması

Cesetlerin ceset torbasında yol kenarında görüntüsü

Kaza yapan minibüsün TIR'ın altından çıkarılması

Kaza yapan minibüsün görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

Kaynak: DHA