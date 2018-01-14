Dha Yurt - Suriye Sınırında Polisten 'Güven Konvoyu'
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polisler, zırhlı araçlarla 'güven konvoyu' oluşturup şehir turu attı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polisler, zırhlı araçlarla 'güven konvoyu' oluşturup şehir turu attı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/PYD mevzilerine yönelik top atışlarının ardından sınır hattındaki Ceylanpınar İlçesinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.
Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zırhlı araçlarla 'güven konvoyu' oluşturup ilçede tur attı. Vatandaşların da araçlarıyla katılıp klakson çalarak destek verdiği ekipler, sınırda yaşanan gelişmeler üzerine güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kontrol noktasında bekleyen zırhlı araçlar
Kontrol noktasından detay
Şehir turuna çıkan zırhlı araçlar
Konvoyun ilerlemesi
Sivil araçlar
- Genel görüntü detayı
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 272 MB
Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA,