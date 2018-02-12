Dha Yurt - Suriye Sınırına Sevk Edilen Askeri Konvoya Sevinç Gösterisi
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Dha Yurt - Suriye Sınırına Sevk Edilen Askeri Konvoya Sevinç Gösterisi

Malatya'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'na takviye olarak Suriye sınırına gönderilen askeri konvoy, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların sevgi gösterileriyle Kilis'e uğurlandı.

Dha Yurt - Suriye Sınırına Sevk Edilen Askeri Konvoya Sevinç Gösterisi

Malatya'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'na takviye olarak Suriye sınırına gönderilen askeri konvoy, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların sevgi gösterileriyle Kilis'e uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Malatya'dan Kilis'e sevk edilen askeri zırhlı araçların bulunduğu konvoy, gece saatlerinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçti. İlçeden geçen konvoyu, vatandaşlar Türk bayraklarıyla karşıladı. Güvenlik önlemleri arasında ilçeden geçen konvoyu 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Her Türk, asker doğar sloganları ve tekbirlerle karşılayan kalabalık, uzun süre sevinç gösterisi yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Askeri Konvoyun geçişi

Askerin vatandaşları selamlaması

Vatandaşların konvoyu yolcu etmesi

-  Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN,

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