DHA YURT - SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT
Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.
TÜRKİYE-Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece saatlerinde yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında, ilçeye getirilen araçların, hudut karakollarında konuşlandırılacağı belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Sevkiyattan görüntüler
Haber-Kamera: Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR(Şanlıurfa),
Kaynak: DHA
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