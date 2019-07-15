DHA YURT - SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

DHA YURT - SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.

DHA YURT - SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

TÜRKİYE-Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece saatlerinde yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında, ilçeye getirilen araçların, hudut karakollarında konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Sevkiyattan görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR(Şanlıurfa),


Kaynak: DHA
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