Sokak Ortasında İki Grup Birbirine Kurusıkı Tabancalarla Saldırdı, Kameralar Anbean Kaydetti
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Sokak Ortasında İki Grup Birbirine Kurusıkı Tabancalarla Saldırdı, Kameralar Anbean Kaydetti

İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup sokak ortasında kurusıkı tabancalarla birbirlerine saldırdı. Çevrede korkuya neden olan kavga güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde gündüz iki grup arasında kurusıkı tabancaların kullanıldığı çatışma kameraya yansıdı. 1 kişinin gözaltına alındığı olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

KURUSIKI TABANCAYLA BİRBİRLERİNE ATEŞ ETTİLER

Olay, geçen cumartesi gündüz saatlerinde Bornova'nın Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kurusıkı tabancalarla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, soruşturma kapsamında 1 kişiyi gözaltına aldı.Öte yandan, olay yerine yakın oturan bir kişi, yanında eşi ve küçük yaştaki oğlu varken çıkan çatışmayı, cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

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