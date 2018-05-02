Sokak Ortasında İki Grup Birbirine Kurusıkı Tabancalarla Saldırdı, Kameralar Anbean Kaydetti
İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup sokak ortasında kurusıkı tabancalarla birbirlerine saldırdı. Çevrede korkuya neden olan kavga güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde gündüz iki grup arasında kurusıkı tabancaların kullanıldığı çatışma kameraya yansıdı. 1 kişinin gözaltına alındığı olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
KURUSIKI TABANCAYLA BİRBİRLERİNE ATEŞ ETTİLER
Olay, geçen cumartesi gündüz saatlerinde Bornova'nın Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kurusıkı tabancalarla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, soruşturma kapsamında 1 kişiyi gözaltına aldı.Öte yandan, olay yerine yakın oturan bir kişi, yanında eşi ve küçük yaştaki oğlu varken çıkan çatışmayı, cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.
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Gençlige bak biz kafa atar bıçak sallardık yürüyünlen boş kafalar kurusıkı atacaksan git kuru fasulye yiyin zerzavat bozuntularıCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ben o aralar seyahatdeydimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Herkez kafasina Göre takil yor bunlar polis kanun tanimiyor galibaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Eee olacagı bu akp böyle olayları suc saymıyor 15 yıldırCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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akpartili genclik kurtlar vadili genclikCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır