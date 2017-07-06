Dha Yurt - Şırnak'ta Zırhlı Polis Araçları Çarpıştı: 1 Şehit, 1 Yaralı
ŞIRNAK'ta iki zırhlı polis aracının çarpışması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis de yaralandı.
ŞIRNAK'ta iki zırhlı polis aracının çarpışması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis de yaralandı.
Kaza, bugün saat 22.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesinde meydana geldi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait, devriye görevi yürüten polislerin içerisinde bulunduğu iki zırhlı araç çarpıştı. Kazada, 2 polis meruru yaralandı. Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı polislerden biri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.