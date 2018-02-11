Dha Yurt - Sınıra Askeri Sevkiyat

Zeytin Dalı Harekatı bölgesine askeri sevkiyat yapıldı. Doğu bölgesinden çıkan aralarında tank ve obüslerin bulunduğu konvoy, sınır hattına gönderildi. Güvenlik önlemleri arasında bölgeye sevk edilen obüs, tank ve zırhlı araçların Kilis ve Hatay sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Sevkiyattan görüntü

Haber-Kamera: KİLİS - HATAY

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