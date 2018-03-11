Dha Yurt: Sınıra Askeri Araç Takviyesi
AFRİN HAREKATI'NDA 52. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Dha Yurt: Sınıra Askeri Araç Takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 51'nci gününde, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda 40 konvoyluk askeri araç hareketliliği görüldü.

Dha Yurt: Sınıra Askeri Araç Takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ' Zeytin Dalı Harekatı'nın 51'nci gününde, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda 40 konvoyluk askeri araç hareketliliği görüldü. Çeşitli kentlerden Kilis'e gönderilen 40 araçlık askeri konvoy, akşam saatlerinde kente ulaştı. Sınır kapısına konuşlanan askeri araçların, daha sonra operasyon bölgesine gönderileceği belirtildi.

KİLİS/DHA

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