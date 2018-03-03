Dha Yurt - Sınır Hattına Dev Sevkiyat
AFRİN HAREKATI'NDA 44. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Dha Yurt - Sınır Hattına Dev Sevkiyat

Türkiye'nin çeşitli illerinden, Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında 100'ü aşkın araçlık obüs, tank ve asker sevkiyatı yapıldı.

Dha Yurt - Sınır Hattına Dev Sevkiyat

Türkiye'nin çeşitli illerinden, Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ' Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında 100'ü aşkın araçlık obüs, tank ve asker sevkiyatı yapıldı. Kilis'e ulaşan uzun askeri konvoy, güvenlik önlemleri arasında sınır hattındaki karakollara gönderildi. Konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar da, ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber-Kamera: KİLİS  

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